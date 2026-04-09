09/04/2026 11:54

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資指金價3月3日達5300美元，23日回落至4400美元

▷ 市場憂減息機會降、通脹預期升、財政壓力觸發黃金拋售

▷ 黃金股跌25%，現利潤率緩衝較2022年高十倍 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道9日專訊》施羅德投資資深投資組合（黃金與大宗商品）經理James Luke指，在伊朗衝突爆發初期，金價一度上揚，於3月3日升穿5300美元。惟其後連番急挫，及至3月23日，戰事進入第四周時，金價已回落至約4400美元水平，創下歷來最急劇的跌幅之一。長久以來，黃金已被認為良好的投資組合分散工具，能有效對沖地緣政治及財政壓力所帶來的長期風險。不過，黃金在短期而言往往不是理想的地緣政治對沖工具，亦難以抵禦重大的市場壓力。*市場憂減息機會下降，對財政壓力憂慮觸發沽盤*施羅德投資觀察到三個短期驅動因素正在發揮作用。市場憂慮減息機會下降，觸發直接反應。關鍵航道霍爾木茲海峽一旦關閉，可能引發石油及天然氣短缺，加上市場憂慮海灣地區的能源基建受損，種種因素均推高通脹預期，繼而為各國央行帶來加息壓力。金價受市場的避險情緒拖累。黃金在過去一年多錄得非常可觀的回報。在市場避險情緒主導、壓力高漲及短期現金需求急增時，黃金亦可能被捲入拋售潮。對財政壓力的憂慮觸發黃金沽盤。市場擔心有主權財富基金拋售黃金持倉，以應付各國政府的資金需求；亦憂慮新興市場央行可能動用黃金儲備作為短期流動資金來源，以支持本國貨幣或應付國防開支等其他需要。而西方市場的急劇拋售，與中國相對堅挺的需求形成鮮明對比。*短期很可能受極端油價升幅衝擊，惟貨幣貶值及去美元化交易未告終*極端的油價升幅，在短期內很可能對所有資產類別造成衝擊，黃金亦不例外。但宏觀環境截然不同。要從資產配置的角度去審視黃金的中長期風險回報，關鍵在於一個問題：兩大交易主題-- 主要由財政憂慮驅動的「貨幣貶值」交易，以及主要由美元「武器化」和中美緊張關係等地緣政治憂慮驅動的「去美元化」交易--會否因為當前的中東事件而告終。若答案是上述交易將會因而告終，那麼金價或已在本周期見頂。若答案是否定的，那麼目前這段時期或可被視為買入良機。施羅德投資認為答案是否定的。地緣政治局勢由美國單極（2000年代初見頂）轉向多極的大國競爭，此趨勢在對全球化機構和供應鏈的信心減弱的情況下，除非美國/以色列迅速取得壓倒性勝利，很可能持續下去。當前事件引發了滯脹和國防開支負擔加劇的可能。經濟衰退的概率正在上升，七國集團成員的財政狀況持續惡化，其債務和赤字不斷增加的趨勢將會延續。戰爭極有可能被視為下一個財政衝擊，而各國財政前景惡化的可能性亦相當高。即使危機持續，預期在短期的條件反射式拋售完結後，黃金將開始扭轉其與油市近期的負相關性。*即使成本上漲速度遠超金價，金礦公司利潤率仍可能擴張*自戰事爆發以來，黃金股的價值已下跌約25%。投資者憂慮成本通脹和金價下跌，會嚴重蠶食金礦公司的利潤率。市場再次出現條件反射式的傾向，將這次美伊衝突視為2022年烏克蘭能源危機的翻版，該次危機最終導致黃金股表現跑輸金條。現時與2022年最大的分別，在於金礦公司的利潤率起點。按「總維持成本」（all-in basis，即包括增長資本和現金稅的總成本）計算，這次衝突爆發時的利潤率，較烏克蘭戰爭開始時高出約十倍（2022年初約為150美元/盎司，2026年第一季則為1800美元/盎司）。目前龐大的利潤緩衝，顯示經營槓桿已大幅降低。換言之，即使成本上漲速度遠超金價，利潤率仍有可能擴張。對認為黃金牛市可能持續的投資者而言，黃金股板塊依然極具吸引力。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。