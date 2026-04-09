09/04/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價升31點子，三連升報6.8649，續創近三年高
《經濟通通訊社9日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8649，較上個交易日升31點子，三連升，創2023年4月14日以來近三年新高，較市場預測偏弱約330點，上個交易日報6.8680。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8649
|-31.00
|1歐元/人民幣
|7.9754
|-236.00
|100日圓/人民幣
|4.3158
|-11.00
|1港元/人民幣
|0.8765
|-0.10
|1英鎊/人民幣
|9.1633
|-71.00
|1澳元/人民幣
|4.8178
|-171.00
|1紐元/人民幣
|3.9842
|+161.00
|1新加坡/人民幣
|5.3689
|+18.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6467
|-84.00
|1加元/人民幣
|4.9402
|-54.00
|1人民幣/林吉特
|0.5806
|-45.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4861
|+291.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4004
|-82.00
|1人民幣/韓元
|216.3700
|-79.00