09/04/2026 15:24

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▷ 油輪屬中遠海運及另一企業，載伊拉克及沙烏地原油

▷ 能否通過尚不確定，此前有船舶掉頭 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》美伊同意暫時停火以換取霍爾木茲海峽開放，但雙方協議細節仍不明確，且戰鬥仍在持續。據《彭博》引述船舶追蹤數據報道，與中國國有企業中遠海運集團有關的「Cospearl Lake」號，以及一家較小企業的「He Rong Hai」號，今日早間似乎正在波斯灣以接近最高航速向東航行，駛近霍爾木茲海峽。這兩艘滿載原油的船的追蹤系統均顯示其為中國船籍，這通常是在獲得伊朗批准通行前為安全起見採取的慣常措施。報道指出，目前兩艘油輪能否順利通過海峽仍存在不確定性，此前曾有多艘船隻在最後一刻掉頭，且過去一天的船舶通行量幾乎沒有變化。若兩艘油輪能按當前航線於今日晚些時候順利通過，將成為美伊停火協議宣布以來，首批通過霍爾木茲海峽的非伊朗籍大型油輪。兩艘油輪所載貨物也頗具意義：其中一艘裝載伊拉克原油，另一艘載有沙烏地原油。「Cospearl Lake」號若成功通過海峽，也將標誌著中遠海運旗下油輪在這場已持續六周的戰爭中，首次嘗試穿越霍爾木茲海峽。自伊朗封鎖霍爾木茲海峽以來，其原油運輸船便一直滯留波斯灣。報道提到，上月底，中遠海運兩艘貨櫃船曾嘗試沿類似航線行駛，之後轉向北沿伊朗海岸行駛；另有數艘獲得德黑蘭許可的船隻則沿此航線成功撤離波斯灣。中國政府後來承認，曾與相關方面合作，將一些中國船隻從波斯灣撤離，但並未透露具體船隻名稱。報道指，中遠海運集團未立即回覆尋求置評的郵件。(wn)