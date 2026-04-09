09/04/2026 11:15

【數據前瞻】彭博：中國3月PPI料在戰爭推動下擺脫通縮，CPI上漲或放緩

《經濟通通訊社9日專訊》內地3月CPI和PPI數據將於明日公布，《彭博經濟研究》分析，由於伊朗戰爭衝擊導致能源成本飆升，工業生產者出廠價格(PPI)可能會在3月首次擺脫已經延續超過三年的通縮局面。繼2月下降0.9%後，預計整體PPI同比上漲0.6%。



與此同時，伊朗戰爭迄今為止對居民消費價格的影響可能有限，繼2月在節假日因素推動下大幅上漲後，CPI通脹預計在3月有所回落。從整體價格態勢來看，今年中國經濟有望實現溫和的再通脹。



早期指標顯示，上漲主要受上游原物料價格推動，石油和煤炭漲幅居前。伊朗戰爭爆發前已持續下跌約一年的油價同比飆升了近50%。3月煤炭價格上漲也有所加快。中游方面，汽油成本也恢復了同比上漲。其他領域價格走勢存在分化，但總的來看，價格普遍保持穩定。



《彭博經濟研究》估計，3月官方採購經理指數(PMI)中的出廠價格指數從前兩個月的50.6%進一步躍升至55.4%，預示PPI環比上漲速度加快。(ry)