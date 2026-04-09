09/04/2026 10:30

【ＡＩ】宇樹機器人R1現身阿里西溪園區，據報有望合作「樹賣通」項目

《經濟通通訊社9日專訊》微信公眾號「申媽的朋友圈」今日發文稱，據知情人士透露，宇樹科技與阿里正醞釀一項重要的出海戰略合作。



宇樹科技的最新款機器人R1近日出現在阿里西溪園區，機器人坐在阿里園區公共區域、在一台電腦前呈打字狀態，電腦屏幕上是「邀請函」三個字。



文章指，圍觀員工透露，工作人員在現場解釋稱，此次到訪是為一個名為「樹賣通」的新項目做準備。該項目預計將在4月中旬於深圳的一場品牌大會上正式對外官宣。



對於「樹賣通」項目，有接近阿里的人士分析認為，從項目名稱及宇樹科技的海外發展計劃來看，此次合作極有可能與阿里巴巴旗下的跨境電商平台--速賣通(AliExpress)相關。



早在2025年3月，宇樹科技已在阿里速賣通開設官方店舖，並上架了多款商品，甚至打上了BigSave百億補貼的標誌。(jq)