09/04/2026 10:34

【聚焦人幣】熊貓債年內發行超千億元，較去年同期翻倍

《經濟通通訊社9日專訊》據《證券時報》報道，在低融資成本、金融市場持續開放以及人民幣資產配置需求日益攀升等多重利好因素的共同驅動下，熊貓債市場呈現出顯著升溫的態勢。



Wind統計數據顯示，截至4月8日，今年熊貓債發行規模達到1047.35億元人民幣，較去年同期的523億元人民幣發行規模實現翻倍增長。這一數據背後，是市場對熊貓債認可度的不斷提升，以及國內外投資者對其發展前景的堅定信心。



報道指，發行規模的大幅增長，得益於多重利好因素的共同作用。低融資成本是吸引發行人的關鍵因素之一。在全球利率環境相對較低的情況下，中國境內相對穩定的利率水平和較低的融資成本，為境外機構發行熊貓債提供了極具吸引力的條件。通過發行熊貓債，境外機構能夠以較低的成本獲得人民幣資金，滿足其在中國境內及全球業務的資金需求，從而降低融資成本，提高資金使用效率。(jq)