09/04/2026 15:11

【ＡＩ】阿里雲百煉上線「記憶庫」功能，限時免費

《經濟通通訊社9日專訊》阿里雲百煉今日推出「記憶庫」功能，讓Agent具備跨會話的長期記憶能力，真正實現「越聊越懂用戶」的個性化體驗。目前「記憶庫」功能限時免費向所有用戶開放，用戶可通過API直接調用，或通過OpenClaw等Agent產品一鍵安裝。



據介紹，目前OpenClaw等主流AI Agent都缺乏長期記憶系統，在長周期的對話和跨會話任務中，容易出現上下文丟失導致的記憶斷層問題。



阿里雲百煉推出的記憶庫系統內置了「提取-存儲-檢索-注入」四大模塊，用戶每次與AI Agent對話結束後，系統可根據配置的記憶規則自動提取關鍵信息並存儲，並根據用戶的指令，觸發語義檢索召回相關記憶並附加至上下文中，實現個性化回答，有效提升Agent的長期記憶能力。(jq)