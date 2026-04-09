09/04/2026 15:36

【ＡＩ】即夢上線協作型AI敘事創作工具「小章魚」，暫Web端開放內測申請

《經濟通通訊社9日專訊》即夢AI昨日上線首個協作型AI敘事創作工具「小章魚」Octo，並創新提出Vibe Create創作模式。作為探索性嘗試，Octo功能並未全量上線，僅在即夢Web端開放內測申請。



據介紹，在交互方式上，Octo支持「對話+多模態混合」的同屏共創方式，其搭載的智能Agent可主動通過圖片、音頻等形式與創作者開展創意碰撞，實時感知界面內容與用戶操作，實現邊對話邊生成的異步並行創作。



同時，該功能還搭建了全流程AI製作閉環，能夠完成從故事大綱梳理、核心資產構建，到劇本分鏡生成、短片成片輸出的全鏈路操作，並深度聯動Seedance 2.0、Seedream 5.0 Lite等即夢線上最新模型，打通從靈感創意到作品落地的完整路徑。(jq)