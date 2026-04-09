09/04/2026 16:12

【中東戰火】向伊朗供武國家將被美徵50%關稅？中國外交部：關稅戰沒有贏家

《經濟通通訊社9日專訊》在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提到，美國總統特朗普表示，任何向伊朗提供軍事武器的國家，其向美國出售的「任何及所有商品」將被「立即徵收50%關稅」，並稱該措施「立即生效」、「不設任何排除或豁免」。對此，中國外交部發言人毛寧表示，中方的立場非常明確，關稅戰沒有贏家。



另外，記者還提到《衛報》的一篇報道，巴基斯坦的官員表示，中方說服了伊朗加入同美方的談判，巴基斯坦從中斡旋，而中方提供擔保，承諾伊朗官員不會在未來的談判中被暗殺。



毛寧指出，中方一貫主張盡快停火止戰，通過政治外交途徑化解爭端，最終實現中東和海灣地區的長治久安。希望各方通過對話談判妥善化解分歧，中方將繼續為緩和局勢、平息戰火作出努力。(jq)