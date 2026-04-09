09/04/2026 11:08

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.2230 +0.10 1周 1.3200 -0.30 2周 1.3630 -0.30 1個月 1.4660 -0.25 3個月 1.4760 -0.35 6個月 1.4895 -0.50 9個月 1.4995 -0.50 1年 1.5105 -0.60

《經濟通通訊社9日專訊》人民銀行公布，今日進行5億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%，持平今日的5億元逆回購到期量。人行上周三(1日)和四(2日)均開展5億元逆回購操作，規模創下2015年初逆回購轉為常規操作以來的新低，上周五雖稍增至10億元，亦屬極低水平，全周累計淨回籠1702億元。本周人行已連續三個交易日逆回購操作降至5億，亦是連續第二天持平到期量。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)