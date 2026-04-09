09/04/2026 09:38

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▷ 即期匯率開市報6.8350，較上日收盤跌76點

▷ CIPS單日交易額破萬億，達1.22萬億元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8649，較上個交易日升31點子，三連升，創2023年4月14日以來近三年新高，較市場預測偏弱約330點。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開76點子，報6.8350，上個交易日即期匯率收盤報6.8274。美伊暫時停火提升霍爾木茲海峽復航的可能性，但當前協議似乎岌岌可危，以色列仍在黎巴嫩對真主黨民兵組織進行打擊。市場人士稱，美伊戰爭開始人民幣短暫調整後表現韌性，結匯意願在接下來時間將持續助力人民幣走勢。雖然中東局勢還有反覆，但逢高結匯仍是主要思路。*CIPS單日交易量破萬億，人民幣國際支付角色加速強化*另據《上海證券報》報道，人民幣跨境支付系統(CIPS)單日處理交易額近日突破萬億元人民幣關口，達1.22萬億元人民幣，交易筆數近4.2萬筆，創下歷史新高。中國人民銀行鄭州培訓學院教授、人民幣國際化與可兌換研究中心主任王勇表示，美以伊衝突持續升級，使得美元資產避險屬性弱化，部分跨境資金轉向人民幣結算。與此同時，主要產油國對華原油貿易人民幣結算量有所提升，直接拉動了CIPS交易量。中信證券首席經濟學家明明表示，地緣政治風險抬升背景下，人民幣匯率保持相對穩定，人民幣作為相對穩定的結算貨幣，在一定程度上支撐CIPS需求抬升；「十五五」時期高質量共建「一帶一路」或為人民幣支付帶來更多場景和需求，未來人民幣國際化進程或有望提速。(jq)