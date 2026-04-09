09/04/2026 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收跌136點子，止三連升，報6.8410

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8410，較上個交易日4時30分收盤價跌136點子，止三連升，全日在6.8315至6.8425之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌79點子，報6.8402。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8649，較上個交易日升31點子，三連升，創2023年4月14日以來近三年新高，較市場預測偏弱約330點。



分析人士稱，市場謹慎看待美國和伊朗間脆弱的停火協議，美元小幅反彈，人民幣也回吐部分漲幅，但整體偏升走勢未改。



一中資行交易員稱，「美伊互不信任，市場還是比較謹慎的，不過繼續看好人民幣。」另一中資行交易員稱，中間價看，人行還是不希望人民幣升得過快，先看6.80關口。



星展銀行認為，人民幣正成為規避中東地緣風險的相對受益貨幣之一，即便在美元偏強的情況下也有所升值；特朗普預計將在幾周後訪華，預計在此之前人民幣將整體維持強勢。(jq)