09/04/2026 14:03

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▷ 中國成立首個太空算力產業協同平台

▷ 推動星間激光通信與星載芯片技術研發 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》2026太空算力產業大會上周五（3日）在北京市經開區通明湖會展中心召開，業界首個太空算力產業協同平台「太空算力專業委員會」正式成立，將提升算力與航天產業鏈協同程度，打造全要素融合的產業生態圈。工信部微信公眾號周二（7日）發文稱，中國將加快太空算力產業生態培育。中國信通院雲大所數據中心部副主任謝麗娜表示，算力衛星可通過激光通信組網，實現全球無縫覆蓋，直接在軌處理數據，將災害預警、資源監測等場景的數據時效從數小時壓縮至秒級，「這是地面算力無法實現的」。目前中國是率先實現太空計算星座在軌組網運行的國家，在工程實踐與商業落地速度上已走在世界前列，在太空算力賽道處於全球「第一梯隊」另外，工信部信息通信發展司副司長趙策指出，太空算力具有在軌實時處理、低成本能源、廣域覆蓋等優勢，有助於增強太空能源開發能力，提升全域覆蓋和抗干擾能力，拓展網絡應用邊界，具有戰略價值和產業前景。有報告顯示，到2035年，全球在軌數據中心市場規模將達390億美元，複合年增長率高達67.4%。趙策稱，「我們將加強系統謀劃，做好前瞻布局，深化產業培育，進一步協同攻堅，扎實有序推動太空算力產業發展」，並將組織開展技術演進與產業動向研判，謀劃引導太空算力建設應用的政策措施；推動星載抗輻射芯片、星間激光通信等技術和產品研發；還要圍繞遙感實時處理、通信增強、時空信息等場景發掘太空算力應用，加快太空算力產業生態培育。(sl)