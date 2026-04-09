09/04/2026 15:00

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▷ 中东战事致国际油价波动，航企面临高油价冲击

▷ 中国三大航企2020-2025年累计亏损约2090亿元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》中東戰事導致國際油價持續大幅波動，使剛有起色的中國民航企業再度面臨困境。據《彭博》引述知情人士報道，中國官方正在考慮一些扶持措施，以幫助國內航空公司克服當前困難，這些紓困措施的力度或為疫情以來最大。知情人士透露，考慮推出的措施可能包括政府補貼、稅收優惠，或者國有股東向航企提供低息貸款支持。知情人士還表稱，針對這一過度激烈競爭的行業，官方也在考慮對航空公司進行併購整合等更大力度的結構性改革措施。報道指，中國三大航企沒有立即回覆置評請求；中國民航局和國務院國資委沒有回覆尋求置評的傳真。全球航空公司正面臨自新冠疫情重創出行需求以來最嚴峻的一次危機，中國也不例外。疫情期間，中國國內嚴格的防控措施導致航空出行幾乎停滯。上一次中國對航空業實施紓困時，政府向國內航空公司提供了民航應急貸款、降費減負，以及對虧損的國內航線給予補貼。儘管採取了一系列行業紓困舉措，但中國最大的幾家航空公司--中國南方航空(01055)(滬:600029)、中國東方航空(00670)(滬:600115)和中國國航(00753)(滬:601111)--自新冠疫情爆發以來難以恢復盈利。三大航企在2020年至2025年間累計虧損約2090億元人民幣，僅南方航空在這段時間有一年勉強扭虧為盈。近期伊朗戰爭擾亂能源市場，燃油價格大幅攀升，進一步加重了航空業壓力。而由於燃油套保力度不足，中國航企易受油價上漲衝擊，大部分上漲的燃油成本將直接蠶食利潤。美國銀行亞太區交通運輸研究主管Nathan Gee表示，截至去年12月底，中國航空公司的淨負債率超過200%，與該地區其他同行相比處於相對較高水平。報道認為，如果美伊階段性停火得以維持，更多船隻通過霍爾木茲海峽，未來數月能源危 機的緩解也會減輕航空業壓力。(sl)