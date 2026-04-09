09/04/2026 15:58

【中東戰火】傳中芯國際向伊朗軍方提供芯片製造設備，中國國防部：中方從不拱火澆油

《經濟通通訊社9日專訊》中國國防部網站今日發布發言人張曉剛大校就近期涉軍問題作出回應的文章。



對於有報道稱，中芯國際向伊朗軍方提供芯片製造設備，中國商業衛星公司公開美軍中東基地影像，有美官員聲稱清楚中俄為幫助伊朗所採取的行動，必要時將對這些行動加以應對，張曉剛表示，「我們堅決反對有關方散布針對中方的猜測性、影射性虛假信息」。



張曉剛強調，中方在伊朗問題上坦坦蕩蕩、正大光明，始終秉持客觀公正立場，一直在為勸和促談而努力，從不做拱火澆油的事。「誰在說一套做一套，誰在到處製造戰亂衝突，國際社會看得清清楚楚」。(sl)