09/04/2026 08:21

【美國議息】聯儲局會議紀要顯示，官員對重啟加息持更開放態度

《經濟通通訊社9日專訊》聯儲局於周三(8日)公布3月17至18日的議息會議紀要。文件顯示，越來越多決策官員認為，面對持續高於2%目標的通脹率，特別是考慮到美伊衝突對物價的潛在衝擊，局方上月或有必要重啟加息步伐。



紀要指出，部分與會委員認為，在會後聲明中就聯邦公開市場委員會未來的利率路徑提供雙向指引是具備充分理據的；這能反映若通脹持續高企，上調聯邦基金利率目標區間將屬合適之舉。



回顧1月份會議，當時僅有少數官員傾向為加息敞開大門；但隨著3月份地緣政治衝突爆發，紀要顯示多名委員明確指出，在油價持續攀升的背景下，通脹居高不下的風險已超出原先預期。儘管如此，聯儲局在3月會議上仍按兵不動，將聯邦基金利率目標區間維持在3.5厘至3.75厘，並在聲明中承認戰事為經濟前景帶來了新的不確定性。



聯儲局在會上重申，在未能確切評估通脹與就業市場孰輕孰重之前，局方暫不會輕言調整政策利率。根據同步發布的最新經濟預測，官員預料今年通脹將會升溫，惟失業率大致保持平穩。(rc)