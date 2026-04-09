09/04/2026 08:50

【中東戰火】特朗普：向伊朗提供軍事武器的國家加徵50%關稅

《經濟通通訊社9日專訊》美國總統特朗普宣布，將對任何向伊朗提供軍事武器的國家即時徵收50%關稅，且不設任何豁免。同時，他宣布美軍在伊朗的軍事目標已全部達成，並透露雙方正就15點停火方案及解除制裁展開密切談判。



特朗普透過社交平台發文警告，任何向伊朗供應軍事武器的國家，其出口至美國的所有商品將被即時加徵50%的關稅。他強調有關關稅措施將立即生效，沒有任何例外或豁免空間。



談及美伊關係前景，特朗普形容伊朗已完成一次「極具成效的政權更迭」，並表示美國未來將與伊朗保持密切合作。他透露，美方早前提出的15點停火協議中，許多核心內容已達成共識。



根據協議方向，伊朗將全面停止鈾濃縮活動。同時，伊朗亦承諾與美方合作，共同挖掘並清除因美軍轟炸而深埋地下的核殘留物。特朗普進一步指出，美國正與伊朗就減免關稅及全面解除經濟制裁等事宜進行積極磋商。(rc)