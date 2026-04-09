09/04/2026 09:19

【中東戰火】美國副總統萬斯將率團開啟美伊和談，德黑蘭指責停火協議遭破壞

《經濟通通訊社9日專訊》白宮宣布美國將與伊朗舉行直接會談，白宮新聞秘書萊維特表示，副總統萬斯將率團前往伊斯蘭堡，代表團成員包括特使威特科夫和庫什納，首輪會談將於當地時間周六（11日）上午舉行。



不過，該地區零星衝突仍在持續，包括在黎巴嫩，以色列繼續對伊朗的盟友真主黨展開軍事行動。伊朗官員認為，這違反了剛剛生效不足一天的停火協議。



特朗普周三（8日）早些時候表示，黎巴嫩不在停火協議範圍之內，但對該戰線不會破壞整體協議表示有信心。他在受訪時稱，真主黨問題「也會得到解決，沒問題。」



伊朗外長阿拉格齊在社交平台發文稱：「伊朗和美國停火條款清晰明確：美國必須做出選擇，停火，或是通過以色列延續戰爭，不能兩者兼得。」



據伊朗半官方的法爾斯通訊社報道，在以色列襲擊黎巴嫩後，經過霍爾木茲海峽的油輪通行已暫停。萬斯予以反駁，稱「我們看到跡象表明海峽在開始重新開放。」(rc)