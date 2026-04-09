09/04/2026 09:45

【中東戰火】新興市場資產飆升至多年高點，受美伊停火影響

《經濟通通訊社9日專訊》從亞洲到拉丁美洲，新興市場資產周三（8日）普漲，創下多年來最大單日漲幅，此前，美國和伊朗停火導致油價暴跌，帶動全球風險偏好回升。



MSCI新興市場股票指數飆升5.5%，創2020年以來最大單日漲幅，收於3月初以來最高。貨幣亦全面走強，南非蘭特、匈牙利福林和智利披索兌美元均上漲逾2%。巴西雷亞爾同樣表現突出，漲逾1.1%，升至近兩年高位。



Global X Management Co高級投資組合經理Malcolm Dorson表示：「新興市場似乎各方面都在向好，美元走弱利好拉美，油價下跌有助於亞洲和歐洲的能源進口國，而中東顯然也從停火帶來的影響中受益。」(rc)