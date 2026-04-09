09/04/2026 10:13

【ＡＩ】馬斯克對xAI工程團隊進行大規模重組

《經濟通通訊社9日專訊》一份內部備忘錄顯示，在SpaceX的歷史性IPO前夕，馬斯克的xAI正與SpaceX進行更緊密的整合。同時，xAI也在對工程團隊進行又一次大規模的重組。



SpaceX星鏈項目高級副總裁尼科爾斯表示，xAI明顯落後於競爭對手，需採取措施盡快迎頭趕上。知情人士透露，尼科爾斯最近已出任xAI總裁。



尼科爾斯在備忘錄中表示，xAI計劃在接下來的兩個月內大幅提高性能。這些調整立即生效，公司正努力為員工重新擬定更能體現其工作的頭銜。



SpaceX今年稍早收購xAI，該公司預計將於今年進行首次公開招股(IPO)，估值可能超過2萬億美元。(rc)