09/04/2026 16:07

【國際要聞】希臘明年起禁15歲以下兒童用社交平台

《經濟通通訊社9日專訊》希臘正式宣布，將於2027年1月1日起全面禁止15歲以下兒童使用社交平台，相關法規將於今年夏季完成草擬。



希臘總理米佐塔基斯透過短片平台TikTok發布影片，親自宣布這項決定。他在聲明中指出，在與家長及年輕人進行廣泛諮詢後，當局必須採取行動應對社交平台「成癮性設計」帶來的負面影響。這項禁令的核心目標，是解決年輕一代日益嚴重的焦慮症狀、睡眠障礙及壓力問題。



在實際操作方面，當地報道指出希臘政府計劃透過一款強制安裝的國家級應用程式來嚴格執行網絡禁令。該程式將全面封鎖未成年人士的智能裝置訪問TikTok、Instagram及Facebook等主流社交平台。這項驗證技術目前已在當地實際應用，原本主要用於防止未成年人士購買煙草及酒精飲品。(rc)