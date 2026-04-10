10/04/2026 17:23

《外圍焦點》歐洲央行副總裁發表講話，美國公布CPI等數據

《經濟通通訊社10日專訊》在美國特朗普政府干預下，以色列同意與黎巴嫩談判，提振市場對中東停火信心。美股昨日（9日）收高，標指升41.85點或0.62%，報6824.66點；道指升275.88點或0.58%，報48185.8點；納指升187.42點或0.83%，報22822.42點。港股方面，恒生指數收市報25893，升141點或0.5%，成交2463億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%擴大至0.9%，年率升幅料由2.4%擴大至3.4%；3月核心消費者物價指數年率升幅料由2.5%擴大至2.7%。10:00pm，美國公布2月耐用品訂單；2月工廠訂單料由0.1%逆轉至下滑0.2%；4月密歇根大學消費者信心指數料由53.3降至51.5。(wa)