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10/04/2026 17:05
歐元兌美元報1.1686，德國3月CPI按年升2.7%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.939
|98.819
|0.120
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.30/34
|159.32/36
|158.96/00
|歐元/美元
|1.1684/88
|1.1678/82
|1.1698/02
|英鎊/美元
|1.3419/23
|1.3411/15
|1.3433/37
|美元/瑞郎
|0.7900/04
|0.7903/07
|0.7903/07
|美元/加元
|1.3835/39
|1.3841/45
|1.3814/18
|澳元/美元
|0.7057/61
|0.7053/57
|0.7080/84
|紐元/美元
|0.5834/38
|0.5834/38
|0.5857/61
|美元/人民幣
|6.8318/22
|6.8336/40
|6.8317/21
|美元/港元
|7.8336/40
|7.8325/29
|7.8342/46
*上述報價只供參考用