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10/04/2026 18:05
美匯指數報98.832，關注美國密歇根大學4月消費者信心指數初值
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.832
|98.819
|0.013
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.23/27
|159.30/34
|158.96/00
|歐元/美元
|1.1708/12
|1.1684/88
|1.1698/02
|英鎊/美元
|1.3436/40
|1.3419/23
|1.3433/37
|美元/瑞郎
|0.7897/01
|0.7900/04
|0.7903/07
|美元/加元
|1.3833/37
|1.3835/39
|1.3814/18
|澳元/美元
|0.7065/69
|0.7057/61
|0.7080/84
|紐元/美元
|0.5841/45
|0.5834/38
|0.5857/61
|美元/人民幣
|6.8296/00
|6.8318/22
|6.8317/21
|美元/港元
|7.8332/36
|7.8336/40
|7.8342/46
*上述報價只供參考用