10/04/2026 07:50

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股標普500指數連漲7日，道指納指收高

▷ 以色列同意與黎巴嫩談判，美政府介入

▷ 紐約期油漲逾4%至每桶98.12美元



（註：原文未明確提及「中東停火信心」與「霍爾木茲海峽航運受阻」因果關係，故未納入；Meta及亞馬遜業務數據屬企業動態，非5W1H核心事實） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社10日專訊》美股周四（9日）收高，標普500指數連續第七個交易日上漲，創10月以來最長連漲。在美國特朗普政府干預下，以色列同意與黎巴嫩談判，提振市場對中東停火信心。標指升41.85點，或0.62%，報6824.66點；道指盤中曾跌逾200點，之後倒升超過400點，收市仍升275.88點，或0.58%，報48185.8點；納指升187.42點，或0.83%，報22822.42點。原油價格再次上漲，紐約期油漲逾4%至每桶98.12美元。此外，倫敦布蘭特期油亦跟隨大市升1.6%，報每桶96.26美元。大盤走勢受Meta(US.META)上升2.6%的強烈支撐。公司正式發布名為「Muse Spark」的全新人工智能模型。其他科技重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升0.7%，英偉達(US.NVDA)升1%，蘋果(US.AAPL)升0.6%，微軟(US.MSFT)跌0.3%，谷歌(US.GOOG)升0.5%。亞馬遜(US.AMZN)旗下自研晶片業務年化營收突破200億美元，收市大升5.6%。*美匯失守99心理關口*美匯指數面臨顯著沽壓，失守99心理關口，盤中報98.78，下跌0.2%。美元兌日圓匯率維持窄幅波動，盤中一度回落至158.44，日內報159.02，升0.3%。歐元兌美元匯價主要徘徊在1.166附近，日內報1.17，升約0.3%。國際金價表現向好，現貨金單日上漲1.1%，報每盎司4772美元，紐約期金亦錄得0.5%的升幅，報每盎司4801美元，穩守在每盎司4700美元高位上方。受到中東局勢急劇升溫及霍爾木茲海峽航運受阻的擔憂影響，國際油價強勁反彈。紐約期油顯著上揚5.5%，報每桶99.51美元。布蘭特期油亦上漲約2.7%至每桶97.32美元。(jf)