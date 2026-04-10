10/04/2026 08:36

【中東戰火】伊朗戰火42日，穆傑塔巴提三點主張，宣稱將「徹底戰勝敵人」

《經濟通通訊社10日專訊》美以對伊朗開戰，至周五（10日）已42日，並進入停火談判期。伊朗新任最高領袖穆傑塔巴於周四（9日）夜間發表告伊朗民眾書，表示伊朗已在一場強加的戰爭中取得了「決定性勝利」。



他表示，伊朗將在談判桌和戰場上推進既定目標，「徹底戰勝敵人」，並提出三點主張：一、伊朗不會放過那些侵略者，必將追索賠償，追討烈士血債；二、伊朗必將把對霍爾木茲海峽的管理推進到新階段；三、伊朗不尋求戰爭，但絕不會放棄自身正當權利，並將本地區所有「抵抗陣線」視為整體。



穆傑塔巴回顧了其父、遇害精神領袖哈梅內伊的生平，並表達了對其的緬懷和悼念。他指出，伊朗正崛起為重要力量，霸權正在走向衰落，這源於伊朗軍隊和人民的浴血奮鬥。



穆傑塔巴同時向海灣國家喊話，要求他們「堅定地站在正義的一邊」。他說：「我們仍在等待你們做出恰當的回應，以便向你們展示我們的兄弟情義和善意。」(jf)



