10/04/2026 10:34

【中東戰火】特朗普警告伊朗勿就霍爾木茲海峽收費，北約秘書長表示不排除參與護航

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普周四（9日）稱，他對與伊朗達成協議「非常樂觀」，但隨即又就霍爾木茲海峽過路費問題向德黑蘭發出警告。



特朗普在社交媒體上發帖稱：「有報道稱伊朗正在向通過霍爾木茲海峽的油輪收費，他們最好沒有這麼做，如果正在這麼做，他們最好現在就停止！」



在隨後的一條帖子中，特朗普表示，伊朗在允許石油通過該水道方面做得「非常糟糕」。他寫道：「這不是我們達成的協議！」



特朗普早前接受NBC News電話採訪時表示，伊朗領導人要比其公開表態時的表現「理性得多」。他還稱內塔尼亞胡將「低調」處理對黎巴嫩境內真主黨的襲擊。



與此同時，北約秘書長呂特表示，不排除北約會直接參加霍爾木茲海峽的航運保障。他在列根總統基金會研究所表示：「讓我們一步一步來。如果北約能夠提供幫助，當然，沒有理由不幫。」(jf)