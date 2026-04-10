10/04/2026 16:59

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▷ 補貼旨在應對中東戰事引發油價高漲衝擊

▷ 政府將監察油價升幅，杜絕油公司「食價」 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社10日專訊》立法會財委會今日通過政府提出的一項有時限柴油補貼撥款申請，涉及金額18億元，為期兩個月，旨在支援以柴油為燃料的行業，應對中東戰事引發油價高漲帶來的衝擊。經過約兩小時討論，會議以舉手形式表決通過建議。＊議員憂補貼落入油公司，謝展寰：將監察油價升幅 杜絕「食價」＊會上多名議員關注補貼會否間接落入油公司手中。環境及生態局局長謝展寰表示，當局會向油公司取得購買燃油的價格，掌握油價的實際升幅，確保油公司不會在升幅當中「食價」，具體操作細節仍需與油公司商討。議員何俊賢及陳博智指出，現時漁船在海上入油，關注補貼會否被供應燃油的油躉（油駁船）截取。署理財政司司長黃偉綸回應稱，當局會留意相關情況。有議員提到，部分受油價影響的商用車輛未有納入今次補貼範圍。黃偉綸解釋，現階段難以將措施訂得太細緻，重申最關鍵是快速推出支援。專責組會持續觀察情況。亦有議員期望受惠的商用車輛在接受補貼期間不要加價。黃偉綸表示需視乎具體情況，舉例若油價在補貼期內大幅上升，業界可能需要有合理調整，否則服務可能受影響。＊兩個月後油價仍高企會否延續？黃偉綸：政府會及時出手＊民建聯議員植潔鈴關注，若兩個月後油價仍然高企，補貼會否延續。黃偉綸說，政府專責組會密切留意，現階段不想猜測兩個月後的情況，但如果屆時社會有需要，政府會及時出手。經民聯林偉全問及補貼有無追溯期。黃偉綸明確表示沒有追溯期，並重申即使稍後油價下跌，補貼也不會停止。他承認措施總有時間差，政府會先推行兩個月，期望對業界而言是一支「強心針」。工聯會會長吳秋北關注為何柴油價格升幅較汽油大，不希望燃油商「發戰爭財」，亦擔心補貼措施令商家「睇住政府嚟食」。新民黨何敬康則關心補貼的發放機制。謝展寰解釋，柴油升幅較高，主因是工業用柴油需求遠大於汽油。政府會按油公司實際售油量給予補貼並進行核實，不會容許當中扣除行政費。針對議員普遍擔心的油價「加快減慢」或「合謀定價」問題，謝展寰重申，競爭事務委員會曾進行調查，未發現相關情況。他補充，近日美伊和談消息一出，原油價格下跌，但本港油價未見回落，主要原因是香港出售的是成品油而非原油。為協助公眾監察本地車用燃油價格變化，局方已由本月初起，每星期公布各油公司無鉛汽油和柴油在門市折扣後的7天移動平均零售價，並與同期國際成品油的市場指標價格走勢作對比。(ul)