10/04/2026 13:41
《異動股》國泰君安國際急升39%，穩定幣牌照出爐前夕相關概念股落鑊
《經濟通通訊社10日專訊》穩定幣概念股午後有資金炒作，國泰君安國際(01788)現價升38.8%，報3.36元，盤中最高見3.59元或升48.3%，股價見5個月高。獅騰控股(02562)升12.4%，報3.63元；雲鋒金融(00376)升9.8%，報3.14元；光控(00165)升7.2%，報6.69元。
香港首批穩定幣牌照將出爐！金管局表示，將於周五（10日）下午5時舉行穩定幣發行人技術簡報會，技術簡報會將由副總裁陳維民、助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、助理總裁（貨幣管理）何漢傑及主管（數字金融）何泓哲主持。
市場一直翹首盼望首批穩定幣牌照，港府曾多次表示目標在3月內發放。金管局總裁余偉文曾指，收到穩定幣發行人牌照申請並正在評估中，相關審核和研究工作差不多完成，會爭取於3月發出首批穩定幣發行人牌照。不過，最終到3月底未有任何消息。
現時，恒生指數報25905，升153點或升0.6%，主板成交超過1529億元。國企指數報8658，升46點或升0.5%。恒生科技指數報4865，升43點或升0.9%。
香港首批穩定幣牌照將出爐！金管局表示，將於周五（10日）下午5時舉行穩定幣發行人技術簡報會，技術簡報會將由副總裁陳維民、助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、助理總裁（貨幣管理）何漢傑及主管（數字金融）何泓哲主持。
市場一直翹首盼望首批穩定幣牌照，港府曾多次表示目標在3月內發放。金管局總裁余偉文曾指，收到穩定幣發行人牌照申請並正在評估中，相關審核和研究工作差不多完成，會爭取於3月發出首批穩定幣發行人牌照。不過，最終到3月底未有任何消息。
現時，恒生指數報25905，升153點或升0.6%，主板成交超過1529億元。國企指數報8658，升46點或升0.5%。恒生科技指數報4865，升43點或升0.9%。
(vs)
|股份（編號）
|現價（元）
|變幅(%)
|國泰君安國際(01788)
|3.36元
|升38.84%
|獅騰控股(02562)
|3.63元
|升12.38%
|雲鋒金融(00376)
|3.14元
|升9.79%
|光控(00165)
|6.69元
|升7.21%
|華興資本控股(01911)
|4元
|升6.95%
|眾安在綫(06060)
|13.38元
|升3.64%