10/04/2026 13:41

表列同板塊或相關股份表現 股份（編號） 現價（元） 變幅(%) 國泰君安國際(01788) 3.36元 升38.84% 獅騰控股(02562) 3.63元 升12.38% 雲鋒金融(00376) 3.14元 升9.79% 光控(00165) 6.69元 升7.21% 華興資本控股(01911) 4元 升6.95% 眾安在綫(06060) 13.38元 升3.64%

《經濟通通訊社10日專訊》穩定幣概念股午後有資金炒作，國泰君安國際(01788)現價升38.8%，報3.36元，盤中最高見3.59元或升48.3%，股價見5個月高。獅騰控股(02562)升12.4%，報3.63元；雲鋒金融(00376)升9.8%，報3.14元；光控(00165)升7.2%，報6.69元。香港首批穩定幣牌照將出爐！金管局表示，將於周五（10日）下午5時舉行穩定幣發行人技術簡報會，技術簡報會將由副總裁陳維民、助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、助理總裁（貨幣管理）何漢傑及主管（數字金融）何泓哲主持。市場一直翹首盼望首批穩定幣牌照，港府曾多次表示目標在3月內發放。金管局總裁余偉文曾指，收到穩定幣發行人牌照申請並正在評估中，相關審核和研究工作差不多完成，會爭取於3月發出首批穩定幣發行人牌照。不過，最終到3月底未有任何消息。現時，恒生指數報25905，升153點或升0.6%，主板成交超過1529億元。國企指數報8658，升46點或升0.5%。恒生科技指數報4865，升43點或升0.9%。(vs)