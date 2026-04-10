10/04/2026 18:27

【穩定幣】OSL(00863)歡迎香港頒發首批香港穩定幣發行人牌照

《經濟通通訊社10日專訊》穩定幣支付與交易平台OSL集團(00863)歡迎香港頒發首批香港穩定幣發行人牌照，是香港在構建合規數字資產監管與生態版圖的進程中，邁出的重要一步，亦有助於鞏固其國際金融中心的領先地位。



集團稱，未來將繼續通過發揮自身行業合規標杆、國際平台網絡、以及亞洲領先的穩定幣交易與支付平台的專業優勢，攜手各方共同助力行業穩步前行。



集團指，自2020年於香港合規展業5年以來，已在全球超過10個國家和地區取得和正在申請超過50張數字資產交易與支付牌照和註冊許可，完成對包括Web3支付服務供應商Banxa在內的多項收購，亦已落實「轉帳規則」(Travel Rule)的規定，以通過保障交易雙方身份信息的安全透明交換，在嚴守金融安全底線的前提下，實現穩定幣的無縫交易與支付。(rh)