10/04/2026 10:25

【中東戰火】亞洲開發銀行警告即使油價趨穩，亞洲經濟增速仍將放緩

《經濟通通訊社10日專訊》亞洲開發銀行警告稱，即使未來幾個月油價趨於穩定，中東戰 爭的影響仍將波及製造業、旅遊業等多個行業，拖累亞洲經濟增速放緩。



*亞洲區今年GDP增速料放緩至5.1%*



亞洲開發銀行發布《亞洲發展展望》報告表示，受伊朗戰爭影響，亞洲地區今年GDP增速預計將從2025年的5.4%放緩至5.1%。這份報告的預測完成於伊朗戰爭爆發逾一周之後。該報告假設油價將在年底前逐步恢復正常，回歸戰前水平附近。不過，局勢仍將動盪，油價將受每日戰況影響而劇烈波動。



亞洲開發銀行行長神田真人在報告中表示，亞太地區發展中經濟體的上升勢頭正面臨嚴峻考驗。儘管該地區直接風險敞口有限，但仍易受能源等大宗商品價格上漲影響。這會推高通膨，並導致金融環境收緊。



*中國今年經濟增長料放緩至4.6%，消費續低迷*



亞開行預計，作為亞洲最大的經濟體，中國今年經濟增速將從2025年的5%放緩至4.6%，國內消費料將持續低迷。另外，亞太地區發達經濟體今年經濟增速將從去年的2.5%放緩至2.2%，香港、日本、新加坡和台灣經濟都將放緩。



報告還預計，受能源價格上漲推動，亞太地區發展中經濟體今年通膨率將從2025年的3%升 至3.6%。(bi)