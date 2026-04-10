10/04/2026 12:12

【穩定幣】金管局下午5時舉行穩定幣發行人技術簡報會

《經濟通通訊社10日專訊》金管局將於今日下午5時舉行穩定幣發行人技術簡報會，簡報會將由副總裁陳維民、助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、助理總裁（貨幣管理）何漢傑及主管（數字金融）何泓哲主持。隨後，持牌穩定幣發行人將會見傳媒。



金管局早前表明爭取上月發出首批穩定幣牌照，惟最終未有公布。此前有消息指，有3間公司將獲發牌，包括渣打銀行、滙豐銀行，以及虛擬資產交易VATP平台OSL(00863)。



金管局於2月時表示，共收到36家機構提交的穩定幣牌照申請，包括銀行、科技企業、證券/資產管理/投資公司、電商、支付機構、初創/web3企業等。金管局總裁余偉文曾提及，穩定幣發牌數量一定不會多，會以審慎穩妥為目標。(bi)