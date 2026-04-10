10/04/2026 15:34

【中東戰火】謝展寰：柴油補貼將直接向油公司支付，除電力及煤氣公司外，其他行業亦受惠

《經濟通通訊社10日專訊》政府建議推出臨時措施，包括支援公用或商用車輛及船隻，每公升柴油補貼3元，立法會財委會今天舉行會議審議有關有時限柴油補貼的緊急撥款建議。



環境及生態局局長謝展寰表示，除電力公司和煤氣公司外，全港行業均會受惠，補貼會直接向油公司支付，「油公司賣幾多油，政府比番補貼佢，金額政府會核實」，亦指除了電力公司和煤氣公司，其他行業都會受惠，「買柴油就受惠，不用審批」。



有議員關心油公司會否「食價」，謝展寰表示，政府今次不會容讓油公司收取行政費，政府同樣關心「食價」，政府知悉油公司購買石油的價格，縱使成本上升有加價壓力，但升幅亦不可高於實際加幅，「如升幅超過實際加幅，政府有掌握數據」。



有議員提及今次援助的規模，署理財政司司長黃偉綸表示，「今次幫助最要幫助先」，並指需評估和考慮財政情況。(bn)