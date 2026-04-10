10/04/2026 17:10

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▷ 首批牌照申請共36家機構，兩家符合法規要求獲批

▷ 持牌機構計劃開展跨境支付、本地支付及代幣化資產交易 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社10日專訊》香港首批穩定幣牌照出爐，金管局表示，滙豐、碇點金融（渣打香港、香港電訊及安擬集資合資企業）授予穩定幣發行人牌照，以在香港發行穩定幣。牌照於今日生效。根據持牌人的業務計劃，待相關準備工作完成後，他們擬於未來數月內開展業務。金管局總裁余偉文表示，截至2025年9月30日首階段申請截止日，金管局共收到36家機構提出申請。面對眾多的申請，過去半年，金管局的監管團隊加班加點，根據條例所列的具體規定，全面、深入地審視每一份申請，並按實際需要與申請人保持溝通，釐清疑問，索取資料，務求整個審批過程嚴謹且公平。他指出，金管局一向強調，發牌設有相當高的門檻，審批時主要考慮兩方面:(1)申請人是否具備充分的風險管理能力和經驗，並遵守香港和其他地區的相關法規；(2)申請人能否提出具體的應用場景及可行的業務方案和發展計劃。在36份申請中，碇點和滙豐銀行在符合法例相關發牌要求的基礎上，展示其穩妥管理風險的能力，並提出確切的應用場景和未來的發展計劃，因此獲發牌照。*應用場景和發展路向*他提及，兩家持牌發行人均計劃在首階段先發行港元穩定幣，綜合而言，其業務計劃、應用場景和發展路向包括：1. ﻿ ﻿跨境支付：發揮穩定幣的優勢，利用發行人本身龐大的國際業務和合作夥伴網絡，在遵守其他地區監管當局訂立的法規和要求下，為企業和個人提供高效、透明和更低成本的跨境支付方式；2. ﻿ ﻿本地支付：利用現有業務基建和客戶基礎，加快穩定幣在香港的應用，為個人和商戶提供安全、快速和具效率的交易和結算體驗；3. ﻿ ﻿代幣化資產交易：作為代幣化資產交易的結算工具，合規穩定幣可以便利鏈上的實時交易，助力開拓代幣化資產市場的機遇，提升市場的流動性；同時亦會探索利用合規穩定幣作為抵押品管理的應用場景；及4. ﻿ ﻿創新應用：充分發揮穩定幣可編程的特性，探索推動條件式支付、供應鏈融資等創新應用。他表示，兩家持牌發行人均具有銀行背景，並參與金管局有關央行數字貨幣(CBDC)和代幣化存款等實驗項目，對於各種數字貨幣的功能和應用場景有較深入的了解，有利於探索「未來支付」的各種可能性，其中一家發行人與本地電訊、支付、數字資產企業組成聯合體，令合規穩定幣可以發揮協同效應。兩家機構計劃在業務穩步開展後，會逐步引入更多不同企業（例如場景方）合作推動合規穩定幣的應用，並因應業務營運和市場情況、國際監管發展等因素，持續擴大穩定幣的應用場景，開拓更多海外市場，並考慮引入其他幣種。余偉文稱，批出穩定幣發行人牌照是香港數字資產發展的重要里程碑。監管制度提供一個有序的營運環境，讓穩定幣發行人在應用創新科技的同時，妥善保障用戶權益和管控相關風險，使香港穩定幣生態圈健康、負責任和可持續地發展。期待發行人按計劃開展業務，在管控好風險的同時，積極開拓發展空間，推廣合規穩定幣的應用，解決金融和經濟活動中的痛點，為市民和企業創造價值，推動香港數字資產的健康發展。(bn)