10/04/2026 17:26

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▷ 兩家持牌機構合規穩定幣預計年中至下半年推出

▷ 監管措施包括儲備管理、反洗錢系統及持續審查機制 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社10日專訊》金管局總裁余偉文表示，持牌發行人需按照監管要求，在儲備資產管理及資產安全保障、價格穩定機制、贖回安排、科技安全等方面實施穩妥周全的政策和風險管理措施，並建立穩健的反洗錢系統，包括在日常運作中透過區塊鏈監察工具，偵測可疑交易和作出相應的跟進行動，配合自行或通過可靠的第三方合作夥伴，核實穩定幣持有人身份，確保監察措施成效。兩家持牌發行人在其申請中展示了他們具備符合和落實這些措施的能力。*料香港受規管的穩定幣將於年中至下半年陸續推出*他指出，持牌發行人在正式推出其合規穩定幣前，需完成相關準備工作，包括科技平台及系統測試、風管措施落實、人手資源安排等等。根據兩家機構目前的業務計劃，局方預計香港受規管的穩定幣將於今年年中至下半年陸續推出。他提及，在穩定幣正式推出市場後，金管局會根據個別持牌人的業務和風險性質，透過現場審查、非現場審查、獨立評估、與持牌人的管理層會面等措施，進行持續有效的監管，確保發行人遵守相關的監管要求。局方還會按照其申請時提出的業務計劃，審視落實的成效和擴充業務的籌備情況，確保香港發出穩定幣牌照的政策目標得以體現。*對於日後增發牌照持開放謹慎態度，暫未有明確傾向*他表示，至於在首批申請中未獲發牌照的機構，或在未來提出申請的其他機構，金管局會與他們保持溝通和交流，按相關法例和劃一的監管標準及要求審視這些申請。對於日後增發牌照和時間性，局方持開放而謹慎的態度，現階段未有明確傾向。但局方必須重申，考慮到發行業務所涉及的風險、對用戶的保障，以及市場的承載力和長遠發展，發牌設有相當高的門檻，即使將來再發牌照，整體牌照數量也會很有限。兩個牌照在落地後營運的成效和市場的反應，也有助局方作出較全面的評估。他續指，展望將來，全球不少地區正在制訂穩定幣的監管規則，主要國際金融組織如金融穩定理事會和各地監管機構亦就穩定幣運作和風險管理等各個方面，包括對跨國大型穩定幣發行人的監管模式，積極展開研究和討論，預期全球的監管路向會漸趨清晰。局方會積極參與這些討論和提供香港的落實經驗，並按照國際監管趨勢和實踐經驗，不時審視香港監管制度的設計，務求為香港數字金融樞紐奠定堅實基礎，為穩定幣監管提供一個兼具創新與穩健的路徑。(bn)