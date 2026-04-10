10/04/2026 19:02

【穩定幣】滙豐指擬加入非港元計價穩定幣，碇點金融稱今年稍後全面推廣HKDAP至零售用戶等

《經濟通通訊社10日專訊》滙豐表示，目標於2026年下半年推出港元穩定幣，港元穩定幣的儲備資產將以1:1的比例存放於滙豐，滙豐發行的港元穩定幣為零售客戶及商戶提供即時、安全的日常交易選項，及用於投資指定的代幣化資產。



在完成上述初步推出後，滙豐亦計劃加入非港元計價的穩定幣、推出香港與其他合適且受監管司法管轄區之間的跨境轉賬，並支援其他指定的香港受監管穩定幣。更多詳情將於適當時候公布。



碇點金融表示，計劃今年第二季開始發行受規管港元穩定幣(HKDAP)，第一階段發行對象集中為機構用戶，亦會視乎市場情況，於今年稍後全面推廣至零售用戶等。



在股權結構方面，碇點金融為渣打香港附屬公司，由渣打香港、香港電訊(06823)及安擬集團於2025年2月成立，渣打香港是碇點金融的最大股東，並擁有控股權。



對於業務模式及應用場景，公司表示，採用商業對商業對個人(B2B2C)的業務模式，與指定認可分銷商合作，透過其廣泛客戶基礎的優勢，提升HKDAP的普及與應用程度。



碇點金融致力透過以下策略支持數碼資產生態圈，包括支持合作夥伴開發新產品及商業用例，例如代幣化現實世界資產結算、跨境支付及外滙；向數碼資產生態圈內的開發商提供優惠措施，鼓勵他們開發對實體經濟具裨益的用例。(bn)