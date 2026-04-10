10/04/2026 19:25

《再戰明天》歐洲央行副總裁發表講話，美國公布成屋銷售

《經濟通通訊社10日專訊》歐洲央行副總裁發表講話，及美國公布成屋銷售，料為下周一（13日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行舉行春季會議，瑞典央行總裁泰登和副總裁塞姆出席（至17日）。本港時間下周一晚8:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯在一場活動中發表講話。



數據方面，下周一（13日）7:50am（本港時間．下同），日本公布3月貨幣供應M2；3月貨幣供應M3。10:00pm，美國公布3月成屋銷售，料由409萬降至408萬，月率升幅料由1.7%收窄至0.1%。



在本港，下周三（15日）公布業績的公司有:寧德時代(03750)等。



下周五（17日）公布業績的公司有:灣區發展(00737)、中國鐵塔(00788)、中國建築興業(00830)、灣區發展-R(80737)等。(wa)