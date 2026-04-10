10/04/2026 17:54

【穩定幣】渣打旗下碇點金融料次季起分階段發行港元穩定幣，與指定認可分銷商合作

《經濟通通訊社10日專訊》渣打香港、香港電訊(06823)及安擬集團合資成立碇點金融，今日金管局批出穩定幣發行人牌照。碇點金融預計，今年第二季起分階段發行受規管、與港元掛鈎的穩定幣「HKDAP」。



公司將採用企業對企業對個人(B2B2C)的業務模式，借助指定認可分銷商廣泛客戶基礎的優勢，擴闊公眾接觸HKDAP的途徑，同時會通過向早期合作夥伴提供優惠措施，鼓勵其開發對區內經濟帶來實際裨益的真實用例，並藉此促進HKDAP的普及與應用程度，以及提高代幣化現實世界資產的結算及分銷。



公司亦專注研究利用穩定幣，打造跨境支付及資金流的解決方案，相關用例預期在未來結算流程和價值轉移的演變中發揮關鍵作用。(rh)

