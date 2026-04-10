10/04/2026 19:07

【穩定幣】團結香港基金：穩定幣應用拓展長遠可拓展至整個數字資產領域

《經濟通通訊社10日專訊》團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉表示，歡迎香港金管局發出穩定幣發行人牌照，這標誌著香港穩定幣監管框架正式進入市場實踐，在金管局穩健的監管下，合規穩定幣將為市場提供可靠的價值儲存和交易媒介。



他表示，現時雖然只有兩家公司獲發牌照，期望首批持牌機構在未來成功開展業務後，能有更多具實力的參與者獲發牌照，形成良性競爭與多元創新生態。



水志偉又指，穩定幣的應用拓展長遠來說可逐步拓展至整個數字資產領域，包括不同代幣化資產的結算、跨境支付優化等，為香港企業和市民創造更多實際價值與便利，促進數字金融和傳統金融深度融合，並提升香港作為國際數字資產樞紐的地位。(bi)