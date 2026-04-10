10/04/2026 16:28

【中東戰火】國泰：取消往返迪拜及利雅得航班直至6月30日

《經濟通通訊社10日專訊》國泰航空(00293)表示，鑑於目前中東地區局勢的最新發展，已經取消所有往返迪拜及利雅得的航班，直至今年6月30日。



國泰指出，受影響的旅客如未收到國泰航空的通知，請透過「自助訂位管理服務」查看最新的預訂狀況。公司已啟動特別票務安排，為顧客提供靈活的選擇。已預訂今年7月31日或之前往返香港與迪拜及利雅得國泰航班的旅客，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費。



另外，若旅客透過旅行社或第三方網站購買機票，須直接與他們聯系，以重新安排旅行日期或申請退款。若旅客透過國泰航空的網站、流動應用程序或客戶服務部訂票，須聯絡客戶服務團隊。如需申請退款，旅客可透過「自助訂位管理服務」辦理。



國泰亦指，正密切關注事態發展，並會保持靈活應對。然而旅客和機組人員的安全一直是集團作出每項決定時的首要考量。公司繼續為往來中東航班提供彈性機票安排，包括豁免航班重新預訂機票、更改航點及退票的手續費用。若旅客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。(jl)