10/04/2026 11:38
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息終止三連升報2.24厘
《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息終止三連升報2.24024厘，跌8.297基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.4厘，跌2.798基點。
隔夜息報2.5803厘，跌1.97基點；一周拆息跌0.429基點，報2.4厘，兩周則跌7.155基點，報2.27369厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.7厘，一年期則跌2.012基點，報3.02845厘。
港元匯價今日在7.8358-7.8328之間上落，最新報7.8354。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.5803厘，跌1.97基點；一周拆息跌0.429基點，報2.4厘，兩周則跌7.155基點，報2.27369厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.7厘，一年期則跌2.012基點，報3.02845厘。
港元匯價今日在7.8358-7.8328之間上落，最新報7.8354。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.5803
|-1.97
|一周
|2.4
|-0.429
|兩周
|2.27369
|-7.155
|一個月
|2.24024
|-8.297
|兩個月
|2.3406
|-1.386
|三個月
|2.4
|-2.798
|六個月
|2.7
|-
|一年
|3.02845
|-2.012
資料來源：香港銀行公會