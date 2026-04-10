10/04/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶5點子，止三連升，報6.8654
《經濟通通訊社10日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8654，較上個交易日跌5點子，止三連升，上個交易日報6.8649。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8654
|+5.00
|1歐元/人民幣
|8.0030
|+276.00
|100日圓/人民幣
|4.3056
|-102.00
|1港元/人民幣
|0.8764
|-1.00
|1英鎊/人民幣
|9.1912
|+279.00
|1澳元/人民幣
|4.8416
|+238.00
|1紐元/人民幣
|4.0039
|+197.00
|1新加坡/人民幣
|5.3773
|+84.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6568
|+101.00
|1加元/人民幣
|4.9507
|+105.00
|1人民幣/林吉特
|0.5808
|+2.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3548
|-1313.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3932
|-72.00
|1人民幣/韓元
|215.8200
|-55.00