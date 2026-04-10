10/04/2026 10:48

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▷ PPI同比漲0.5%，結束41個月連跌

▷ 分析指外部環境未明前政策料持穩 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社10日專訊》內地3月CPI同比漲幅略回落至1.0%，略遜於市場預期；PPI則同比漲0.5%，結束了41個月連跌態勢。《路透》引述分析人士指，美伊戰爭對CPI影響比較有限，不足以引發貨幣條件收緊，預計中國政府現階段將維持政策立場不變，並等待外部環境進一步明朗。*保銀資本：中東局勢仍存高度不確定性*保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，3月份PPI同比漲幅由負轉正，目前尚不清楚這在多大程度上是歸因中東衝突導致的供應趨緊，還是受「反內捲」推動的需求增強。中東局勢仍存高度不確定性，包括中國在內的許多國家的通脹前景亦是如此。預計政府現階段將維持政策立場不變，並等待外部環境進一步明朗。*澳新銀行：通縮結束，仍需繼續刺激國內需求*澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，數據表明持續三年半的通縮結束，但「輸入性通脹」對經濟並不友好。想要根除通縮風險，中國仍需繼續推進「反內捲」工作並刺激國內需求。對貨幣政策而言，數據並無太大意義。仍然預計央行繼續持穩，無降準無降息。*經濟學人智庫：通脹上升對貨幣政策影響偏中性*經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰說，伊朗戰爭對國內CPI的影響比較有限，一方面原油在通脹籃子中的權重比較低，另一方面成品油價格調控機制抑制了油價漲幅。當然，價格壓力也在一定程度上被製造業吸收。通脹上升對貨幣政策的影響偏向中性。儘管CPI溫和，但是仍然遠低於2%的政策合意水平，不足以引發貨幣條件收緊。戰爭若持續下去，對中國經濟增長總體是淨拖累，因此保留貨幣寬鬆的可能。(ry)