10/04/2026 10:29

【ＡＩ】內地推「人工智能+教育」行動計劃，AI納教師資格考試和認證內容

《經濟通通訊社10日專訊》教育部等五部門印發《「人工智能+教育」行動計劃》（下稱《行動計劃》），其中提出，人工智能將納入教師資格考試和認證內容，並要加快普及中小學生的人工智能教育。



據《新華社》報道，從教育部舉行的新聞發布會上獲悉，圍繞利用人工智能賦能教師教學，《行動計劃》圍繞課前、課中、課後教育教學全過程，加強智能教學系統應用，為教師減負增效；輔助教師開展作業管理，推進智能批改、答疑和輔導；利用智能技術分析課堂教學行為，幫助教師提升教學質量。



此外，根據《行動計劃》，還將利用人工智能賦能學生學習、教育治理、科學研究，建強和優化「人工智能+教育」基礎環境和發展生態。到2030年，構建起縱向貫通、橫向聯通的人工智能全學段教育和全社會通識教育體系。



*加快普及中小學生人工智能教育*



在加快普及中小學生的人工智能教育方面，《行動計劃》提出，要持續完善《中小學人工智能通識教育指南》，開齊開足開好人工智能相關課程；鼓勵開展人工智能跨學科教學，推動人工智能教育融入課後服務、研學實踐等環節；堅持科技教育與人文教育相結合，注重學生的啟智、心靈的培養，引導學生科學認識、合理利用智能技術，提升學生智能素養，激發學生好奇心，培養創新思維，提高認知思考和解決複雜問題的能力。(jq)