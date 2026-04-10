10/04/2026 12:03

【ＡＩ】傳梁文鋒內部透露DeepSeek V4本月下旬發布

《經濟通通訊社10日專訊》據《新浪科技》報道，多位知情人士透露，DeepSeek創始人梁文鋒近日在內部溝通中透露，DeepSeek新一代旗艦大模型DeepSeek V4將於4月下旬正式發布。



近期，DeepSeek 網頁端悄然上線了「快速模式」和「專家模式」兩種交互模式，支持簡潔搜索和長程、複雜問題處理，引發業內對於V4模型發布的猜測。相關消息顯示，DeepSeek V4不僅將帶來萬億參數規模和百萬級上下文窗口，更首次實現與華為昇騰等國產芯片的深度適配，標誌著中國AI產業在「去CUDA化」道路上邁出的關鍵一步。



有外媒報道稱，為迎接V4發布，阿里巴巴、字節跳動、騰訊等國內科技巨頭已預訂數十萬片新一代AI算力芯片，計劃通過雲服務提供DeepSeek新模型，並將其集成到自身AI產品中。受此影響，新AI芯片產品近期價格已上漲約20%。(jq)