10/04/2026 14:24

《行業數據》中汽協：3月汽車產銷同比均微跌，出口大增近73%

《經濟通通訊社10日專訊》據《央視新聞》報道，從中國汽車工業協會了解到，今年3月，中國汽車產銷分別完成291.7萬輛和289.9萬輛，環比分別增長74.4%和60.6%，同比分別下降3%和0.6%。



3月汽車出口87.5萬輛，環比增長30.2%，同比增長72.7%。其中，新能源汽車出口37.1萬輛，同比增長1.3倍。不僅如此，1-3月，汽車出口222.6萬輛，同比增長56.7%。其中，新能源汽車出口95.4萬輛，同比增長1.2倍。



中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，中國汽車出口快速增長，背後是多重有利因素共同作用的結果。首先，新能源汽車成為拉動汽車出口增長的核心動力。其次，完整且高效的汽車產業鏈，保障了穩定的供應與交付能力，疊加規模效應，進一步提升了中國汽車產品的國際競爭力。可以說，汽車出口的快速增長是中國汽車產業轉型升級、綜合實力提升的集中體現。(jq)