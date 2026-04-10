10/04/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升110點子，報6.83

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8654，較上個交易日跌5點子，止三連升。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開110點子，報6.8300，上個交易日即期匯率收盤報6.8410。



中金公司研究部外匯研究負責人、首席分析師李劉陽表示，人民幣匯率受益於中國供應鏈優勢、能源供應相對穩定等因素，在出口韌性及中間價維穩預期的支撐下，展現出較強的韌性。



「從內部因素來看，出口的強韌及中間價的穩定均令外匯市場預期保持平穩，進而實現人民幣匯率在強美元環境下的韌性。」李劉陽解釋，中國出口在美國關稅調整、全球能源衝擊等影響下整體表現較好，對跨境資金流動穩定及人民幣匯率預期平穩奠定基礎。從穩匯率政策角度來看，中間價也在繼續釋放匯率穩定的信號。(jq)