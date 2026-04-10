10/04/2026 16:35

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升77點子，報6.8333

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8333，較上個交易日4時30分收盤價升77點子，全日在6.8294至6.8358之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌29點子，報6.8328。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8654，較上個交易日跌5點子，止三連升，較市場預測偏弱約340點。



分析人士表示，雖然市場對美伊談判能否取得進展仍謹慎，但人民幣受結匯提振延續偏升走勢。一中資行交易員稱，「短期震盪，看周末美伊談判的情況，人民幣估計不會升得太快。」



招商銀行金融市場部認為，在形勢不明狀態下，美聯儲加息帶來的風險和降息的門檻都在提高，而維持更長時間的利率不變成為最佳的選擇，近期市場也只在加息與降息的邊緣進行微調，對年內加息或降息的定價都不超過一次。(jq)