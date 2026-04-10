10/04/2026 13:43

【中東戰火】彭博：中國准許國有石油企業動用商業石油儲備

《經濟通通訊社10日專訊》據《彭博》報道，隨著持續已六周的伊朗戰爭造成全球能源短缺，中國政府已批准國有石油企業動用商業儲備。



據知情人士透露，中國已經准許中石油和中石化等主要國有石油企業，動用它們存放在煉油廠和倉儲設施內的商業儲備。



報道指，負責管理石油儲備的中國發改委和國家糧食和物資儲備局沒有回覆置評請求。



知情人士沒有談及石油企業具體將取用多少。Energy Aspects Ltd。的分析師稱，中國可能會在4月到6月期間允許動用約100萬桶/日，但未予詳述。FGE NexantECA曾估計，煉油廠可能從本月開始每天取用至多100萬桶商業性和經營性庫存。中國每天進口1100萬桶原油。



為幫助應對供應中斷的時期，中國建立了龐大、多層級的儲備體系，商業庫存是其中的一部分，與戰略庫存有所不同。目前戰略儲備還未動用。



*機構估計中國有14億桶石油儲備*



報道指出，經過多個月來的大力囤積，中國這個全球最大石油進口國已經擁有大概14億桶的儲備，在伊朗戰爭顛覆全球石油貿易並促使全球動用緊急儲備的當下，能夠派上用場。國際能源署(IEA)成員國在3月已同意創紀錄地釋放4億桶儲備。



地緣分析公司Kayrros 3月估計，中國地上商業庫存有8.51億桶，戰略庫存有4.13億桶。根據哥倫比亞大學全球能源政策中心，中國還有大概1.3億桶的地下倉儲容量。(sl)



