10/04/2026 09:33

【聚焦數據】內地3月CPI增1%低於預期，PPI增0.5%連降41個月後首上漲

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，2026年3月，全國居民消費價格同比上漲1.0%，增幅低於預期的1.2%，亦較2月回落0.3個百分點。其中，城市上漲1.1%，農村上漲0.9%；食品價格上漲0.3%，非食品價格上漲1.2%；消費品價格上漲1.3%，服務價格上漲0.8%。1-3月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.9%。



3月，全國居民消費價格環比下降0.7%，從2月的增1%轉負，並為2025年2月以來新低。其中，城市下降0.7%，農村下降0.5%；食品價格下降2.7%，非食品價格下降0.2%；消費品價格下降0.3%，服務價格下降1.1%。



*3月PPI同比漲幅略優於預期*



3月，全國工業生產者出廠價格同比由上月下降0.9%轉為上漲0.5%，為連降41個月後首次上漲，漲幅略高於預期的0.4%；環比則漲1.0%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。工業生產者購進價格同比由上月下降0.7%轉為上漲0.8%；環比上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。一季度，工業生產者出廠價格比上年同期下降0.6%，工業生產者購進價格下降0.5%。(sl)

